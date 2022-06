Traffico Roma del 24-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

Casilina incolonnamenti sulla tratto Urbano della A24 a Viale Togliatti alla tangenziale est intenso ilin entrata acon code sulla via Aurelia De Gregorio XI via Aurelia Antica sulla Cassia da raccordo via di Grottarossa sulla Salaria dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe e sulla via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti sempre sulla Flaminia code anche in direzione di Labaro per un incidente avvenuto all'altezza del raccordo anulare e a Torrevecchia ancora chiusa via Pietro Maffi per un guasto alla rete fognaria tu la via Trionfale code perin zona Ottavia in direzione del San Filippo Neri