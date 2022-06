Tony Khan non ha ancora autorizzato gli FTR a prendere parte all’ultimo match di Ric Flair (Di venerdì 24 giugno 2022) Se ne sta parlando da diverse settimane ormai. Ric Flair, a 73 anni, è intenzionato a tornare sul ring per un ultimo match e si sta allenando per questo. Stanno circolando diversi video che in cui si vede il “Nature Boy” allenarsi in palestra e sul ring con Jay Lethal. Sono state fatte diverse ipotesi su chi avrebbe preso parte al suo ultimo match e tra queste si parla del coinvolgimento degli FTR (Dash Harwood & Cash Wheeler). Al momento, però, Tony Khan non avrebbe ancora dato il via libera al loro coinvolgimento nel match. L’ultimo match di Ric Flair Non è ancora certo, ma Ric Flair dovrebbe tornare sul ring in occasione dell’evento Starrcast V in programma per ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 giugno 2022) Se ne sta parlando da diverse settimane ormai. Ric, a 73 anni, è intenzionato a tornare sul ring per un ultimoe si sta allenando per questo. Stanno circolando diversi video che in cui si vede il “Nature Boy” allenarsi in palestra e sul ring con Jay Lethal. Sono state fatte diverse ipotesi su chi avrebbe presoal suo ultimoe tra queste si parla del coinvolgimento degli FTR (Dash Harwood & Cash Wheeler). Al momento, però,non avrebbedato il via libera al loro coinvolgimento nel. L’ultimodi RicNon ècerto, ma Ricdovrebbe tornare sul ring in occasione dell’evento Starrcast V in programma per ...

