Sport in tv oggi (venerdì 24 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

oggi venerdì 24 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di nuoto a Budapest: si assegnano nuove medaglie in vasca, da non perdere Italia-Colombia per il torneo di pallanuoto femminile. Inizia il fine settimane di Assen con le prove libere del GP di Olanda per la MotoGP. Proseguono i tornei di tennis della settimana con Camila Giorgi in semifinale ad Eastbourne e incominciano quelli di golf. L'Italia sfida il Giappone nella Nations League di volley maschile. Da seguire anche la prima giornata dei Campionati Italiani di atletica, il Grande Slam di judo a Ulaanbaatar, le ranking series di lotta a Roma, le tappe di Coppa del Mondo di tiro con l'arco e di arrampicata Sportiva, la finale scudetto di calcio a 5 e tanto altro ancora.

