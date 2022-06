Sciopero taxi in tutta Italia il 5 e 6 luglio contro il Ddl Concorrenza

(Di venerdì 24 giugno 2022) I sindacati dei tassisti hanno indetto per il 5 e il 6unocon il fermo del servizio di 48 ore per protestareil Ddle la liberalizzazione del settore. “Chiediamo al Governo di tutelare il settore e di dare conclusione all'iter previsto dalla riforma partorita dal Parlamento appena tre anni fa", ha detto Claudio Giudici, presidente nazionale Uri, in vista dell'inprevisto lunedì con la ministra Teresa Bellanova. "La stessa commissione europea - prosegue Giudici - ha ribadito che non esiste alcun 'ce lo chiede l'Europa'", a proposito della liberalizzazione del settoree ncc”.

Così l'assessore alla Casa del Comune, Pierfrancesco Maran, in un post in cui scrive: 'Da due giorni non ci sonoa Milano, come nelle altre città. Nessuno ha autorizzato questo. Non ...Da due giorni non ci sonoa Milano, come nelle altre città. Nessuno ha autorizzato questo. Non vengono erogati nemmeno servizi elementari come quelli alle persone malate, agli ospedali, ...Lunedì prossimo al Mims si svolgeranno due incontri: il primo con le rappresentanze sindacali dei tassisti, fissato per le 10.30 e il secondo con le rappresentante degli ncc, alle 14.30. Entrambi sar ...Il provvedimento prevede l'adeguamento dell'offerta dei servizi taxi a quelli che si svolgono tramite App, come le auto con conducente. Porterebbe a una liberalizzazione selvaggia scondo la cetgoria i ...