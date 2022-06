Romagnoli, due inglesi sul difensore: la situazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Su Romagnoli sarebbero spuntate due squadre inglesi, la Lazio dovrà così guardarsi anche dalla Premier League per arrivare al difensore Pericolo dalla Premier League per la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, Newcastle ed Aston Villa si sono mossi per Alessio Romagnoli proponendogli un ingaggio da 4 milioni netti, molto di più di quanto messo sul piatto da Lotito e Tare (2,8). Il difensore è tentato dal campionato inglese, è solo l’amore per la Lazio che lo tiene ancorato al sogno di giocare per lei. Certo, il difensore ormai libero dal club rossonero, vuole mettere la maglia biancoceleste, ma evidentemente non a qualsiasi condizione. Se a ragionare è il professionista, ci sono parametri economici dentro i quali Romagnoli preferirebbe restare: l’offerta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Susarebbero spuntate due squadre, la Lazio dovrà così guardarsi anche dalla Premier League per arrivare alPericolo dalla Premier League per la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, Newcastle ed Aston Villa si sono mossi per Alessioproponendogli un ingaggio da 4 milioni netti, molto di più di quanto messo sul piatto da Lotito e Tare (2,8). Ilè tentato dal campionato inglese, è solo l’amore per la Lazio che lo tiene ancorato al sogno di giocare per lei. Certo, ilormai libero dal club rossonero, vuole mettere la maglia biancoceleste, ma evidentemente non a qualsiasi condizione. Se a ragionare è il professionista, ci sono parametri economici dentro i qualipreferirebbe restare: l’offerta ...

Pubblicità

tabellamercatob : Tra una settimana via al #Calciomercato Trattative calde #SerieB /1 Due dell'#Empoli in arrivo L'attaccante La Man… - darkDiablo21 : @ACMValerio @Pirichello In realtà li sbagliano tutti, dato che i due mediani stavano tutti e due a destra, con roma… - gabrielbar74 : RT @guglielm87: #Parma, ecco #Romagnoli: in città per visite e firma. L’ex difensore dell’ @EmpoliCalcio sarà crociato per due anni #calcio… - AbizarDeLonge : RT @RossoneriBlog: In one week from today, the contracts of Antonio Mirante, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi, Franck Kessié, Junior… - YouTvrs : 'Faremo ricorso, la ricostruzione è errata: due dei tre squalificati non c'entrano nulla' - -