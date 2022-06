Parma | Brugman verso la MLS

Pubblicità

ArenaSportiva1 : E' in via di definizione la cessione di Gaston #Brugman da parte del #Parma. È molto vicino il passaggio del centr… - sportal_it : Il Parma saluta Brugman: tutto fatto con i Galaxy - psb_original : Calciomercato Parma - Brugman rientra ma sarà ceduto: le ultimr sul suo futuro #SerieB - tcm24com : MLS si pesca ancora in Italia, Los Angeles Galaxy vicini al mediano del Parma #gastonbrugman #brugman #parmacalcio… - TUTTOB1 : Parma, Brugman ad un passo dall'addio -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'avventura di Gastoncon la maglia delè ai titoli di coda. Il centrocampista uruguaiano, tornato in Emilia dopo il prestito al Real Oviedo , verrà probabilmente ceduto dai gialloblù in questa sessione di ...... Vincenzo Fiorillo, portiere del record del Pescara, e Gaston, centrocampista uruguaiano ... mentre il 29enne regista sudamericano è ancora di proprietà del, ma difficilmente farà parte ...Con il Parma la storia è al capolinea, per Gaston Brugman c'è la MLS: secondo Sky Sport, è in chiusura la trattativa per il passaggio del centrocampista al Los Angeles Galaxy.Il centrocampista uruguaiano vola a Los Angeles. Futuro in California per Gaston Brugman. Il centrocampista uruguaiano del Parma, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito all'Oviedo, volerà ne ...