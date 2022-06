Monza | estorsioni e spaccio | arrestati dai carabinieri due minori di 14 e 15 anni```

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Idi Desio hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 14 e 15 anni con l'accusa di estorsione aggravata,di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli. Disperata la richiesta di aiuto da parte della madre di un 14enne che da giorni appariva turbato e scosso. Il giovane infatti era da tempo sotto minaccia da parte di due coetanei dai quali aveva acquistato in precedenza della marijuana per uso personale. Il debito era salito ad oltre 150 euro e i due fratelli spacciatori continuavano a pressare il 14enne con continui messaggi dal tenore inequivocabile, ovvero minacce di botte se non avesse saldato il debito nei termini stabiliti. La vittima si vedeva costretta a rivolgersi alla madre, prendere tempo con i due fratelli spacciatori. Tuttavia i due si presentavano direttamente a ...