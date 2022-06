(Di venerdì 24 giugno 2022) LONDRA -debutta sulle strade della Gran Bretagna in occasione del 28°Festival of Speed, partecipando alla celebre cronoscalata nella First Glance Run. Durante i quattro ...

LONDRA -debutta sulle strade della Gran Bretagna in occasione del 28° Goodwood Festival of Speed, partecipando alla celebre cronoscalata nella First Glance Run. Durante i quattro giorni del ...L'anima sportiva disarà rappresentata dalla "MC20", primo modello equipaggiato con l'inedito motore V6 Nettuno da 630 cv, e dal nuovo SUV "" nella colorazione Modena. Nissan punterà ... Maserati Grecale e MC20 Cielo scalano la collina del Goodwood FOS LONDRA (ITALPRESS) - Maserati Grecale debutta sulle strade della Gran Bretagna in occasione del 28° Goodwood Festival of Speed, partecipando alla celebre ...LONDRA (ITALPRESS) - Maserati Grecale debutta sulle strade della Gran Bretagna in occasione del 28ð Goodwood Festival of Speed, partecipando alla celebre cronoscalata nella First Glance Run.Durante ...