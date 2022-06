Marcell Jacobs contro Filippo Tortu in batteria ai Campionati Italiani! Corsia, orario e precedenti (Di venerdì 24 giugno 2022) Marcell Jacobs scatterà dalla Corsia 4 nelle batterie dei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Il Campione Olimpico sarà impegnato nella seconda serie (sabato 25 giugno, ore 19.18) e cercherà di testare la gamba al suo rientro dopo l’infortunio che gli ha rovinato l’ultimo mese. Il fastidio muscolare al bicipite sinistro è ormai alle spalle e il velocista lombardo si prepara alla sua seconda uscita stagionale dopo il Meeting di Savona (18 maggio, 9.99 ventoso nel turno preliminare e 10.04 regolare nell’atto conclusivo). Marcell Jacobs sarà affiancato da Filippo Tortu, uno dei tre moschettieri con cui ha conquistato la medaglia d’oro in staffetta ai Giochi. Si consumerà il sempre atteso scontro diretto tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)scatterà dalla4 nelle batterie dei 100 metri aiItaliani Assoluti di atletica leggera. Il Campione Olimpico sarà impegnato nella seconda serie (sabato 25 giugno, ore 19.18) e cercherà di testare la gamba al suo rientro dopo l’infortunio che gli ha rovinato l’ultimo mese. Il fastidio muscolare al bicipite sinistro è ormai alle spalle e il velocista lombardo si prepara alla sua seconda uscita stagionale dopo il Meeting di Savona (18 maggio, 9.99 ventoso nel turno preliminare e 10.04 regolare nell’atto conclusivo).sarà affiancato da, uno dei tre moschettieri con cui ha conquistato la medaglia d’oro in staffetta ai Giochi. Si consumerà il sempre atteso sdiretto tra i ...

Pubblicità

Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che g… - Bertolca10 : Tornerà in gara sabato Marcell #Jacobs. Sarà presente ai campionati italiani a Rieti. Sfida con Filippo Tortu e Chituru Ali. @atleticaitalia - zizionice : RT @Agenzia_Ansa: Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che g… - Agenzia_Ansa : Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram… - danielesartore : RT @atleticaitalia: ?????? ???????????? ???? ???????? ?? ??????????! È ufficiale: rientra domani agli Assoluti nei 100 ?? Il campione olimpico Marcell Jacobs @c… -