Lo squalo è spiaggiato, i bagnanti scattano i selfie con l'animale agonizzante: è polemica (Video) (Di venerdì 24 giugno 2022) Cagliari, 24 giu — Invece di aiutare lo squalo spiaggiato a ritrovare la via del mare, i bagnanti lo trascinano fuori dall'acqua e ci si fanno i selfie: ha sollevato un vespaio di polemiche online il Video che immortalava una verdesca (un piccolo squalo azzurro presente nel mediterraneo) diventare suo malgrado l'attrazione principale sulla spiaggia di Fontanamare, sul litorale cagliaritano di Gonnesa. Lo squalo spiaggiato diventa attrazione Il Video del piccolo squalo spiaggiato è stato diffuso in esclusiva sul sito di notizie Cagliaripad.it. Nel filmato è possibile vedere alcuni uomini che trascinano l'animale agonizzante sul bagnasciuga. La povera bestia si contorce ...

