Il ritorno del metodo "Bestia" di Salvini, ma per Filippo Sensi «non ci sono più le Bestie di una volta» (Di venerdì 24 giugno 2022) Quello a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri è l'apparente tentativo, da parte di Matteo Salvini, di recuperare una vecchia prassi comunicativa. Il metodo "Bestia" è tornato ad avvalersi dei social network e delle polemiche alimentate dalle discussioni in timeline. Obiettivo – ancora una volta – i migranti. Mezzo per arrivare all'obiettivo: i politici che cercano di evidenziare come la distinzione fatta dal leader della Lega tra "profughi veri" (provenienti dall'Ucraina) e "profughi finiti" (i migranti che hanno l'unica colpa di possedere uno smartphone). Così, ieri, nel tritacarne social, è finito il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi. LEGGI ANCHE > Cosa rimane della Bestia di Salvini nel post Morisi? Il tentativo di ...

