Herrera esalta Verratti | «Il più forte con cui abbia mai giocato»

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il centrocampista del PSGhato le qualità del collega di reparto MarcoAnder, centrocampista spagnolo del PSG, in una intervista ad AS hato le qualità di Marco. LE PAROLE – «Tutti iri sono molto diversi tra loro. Il migliore con cui hoè Marco. Certo c’è anche Thiago del Liverpool, e che dire di Pogba, uno deiri con le migliori qualità. O di Schweinsteiger, arrivato allo United nell’ultimo tratto della sua carriera, ma è stato fantastico vederlo. Tuttavia, ho un affetto speciale per Marco penso sia a livello di Xavi e Iniesta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

