Giucas Casella intreccia le mani a Peter Gomez a La Confessione (Nove) e le slega con un soffio: "E' vero, l'esperimento funziona" (Di venerdì 24 giugno 2022) Giucas Casella, che negli anni Ottanta e Novanta è stato uno fra i volti televisivi più noti della tv pubblica e privata rivolta alle famiglie, ha voluto tentare uno dei suoi numeri più celebri, quello delle mani intrecciate – o le dita incollate – della persona scelta o che si offre per tenerle legate finché, in questo caso due soffi, non hanno permesso il ritorno alla normalità. Il 'soggetto' in questo caso è Peter Gomez, conduttore de La Confessione venerdì 24 giugno alle 22.45 su Nove, proprio con ospite "il più grande mentalista di tutti i tempi" (ipse dixit). "Esattamente il famoso numero delle mani come è nato? Ce la farebbe con me adesso?", chiede il giornalista. "Allora, se lei cede la sua volontà, sì. Se lei non cede la sua volontà, no", risponde Casella.

