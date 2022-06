Draghi non ne azzecca una. Si prende pure la strigliata dal Senato: c'è disagio, così non va (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la lettera indirizzata a Elisabetta Casellati da parte di tutti i capigruppo di maggioranza, dai relatori del Pnrr2 Andrea Cangini e Tatjana Rojc, dai presidenti della Prima e Settima commissione Dario Parrini e Riccardo Nencini, la presidente del Senato ha scritto al premier Mario Draghi. Oltre a inviare copia delle lettera dei Senatori al presidente del Consiglio, "a tutela e salvaguardia del ruolo del Parlamento", Casellati fa presente a Draghi che "nell'ambito del più risalente ricorso tema del cospicuo ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia, il disagio espresso dai Senatori riguarda un punto più specifico all'interno della dialettica tra potere legislativo e potere esecutivo. Si tratta infatti, in particolare, - scrive la presidente del ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo la lettera indirizzata a Elisabetta Casellati da parte di tutti i capigruppo di maggioranza, dai relatori del Pnrr2 Andrea Cangini e Tatjana Rojc, dai presidenti della Prima e Settima commissione Dario Parrini e Riccardo Nencini, la presidente delha scritto al premier Mario. Oltre a inviare copia delle lettera deiri al presidente del Consiglio, "a tutela e salvaguardia del ruolo del Parlamento", Casellati fa presente ache "nell'ambito del più risalente ricorso tema del cospicuo ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia, ilespresso dairi riguarda un punto più specifico all'interno della dialettica tra potere legislativo e potere esecutivo. Si tratta infatti, in particolare, - scrive la presidente del ...

