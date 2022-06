Damascelli | Alcuni dirigenti della Juventus sperano nelle dimissioni di Allegri Prima di sposarsi

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Damascelli e la situazione delicata di #Allegri e della #Juventus - Pall_Gonfiato : #Damascelli e la situazione delicata di #Allegri e della #Juventus - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Juventus, #Damascelli su #Allegri: “Alcuni dirigenti bianconeri sperano nelle sue dimissioni” - serieAnews_com : #Juventus, #Damascelli su #Allegri: “Alcuni dirigenti bianconeri sperano nelle sue dimissioni” - ZonaBianconeri : RT @peppe844: #Juventus Damascelli svela: 'Alcuni dirigenti della Juventus sperano nelle dimissioni di Allegri' -

Tutto Juve

... a meno di sue dimissioni, cosa che sperano moltodirigenti juventini, ma che non credo possa accadere. Figuriamoci se rinuncia a tutti quei soldi'. A parlare è Tonyde 'Il Giornale'...Accompagnata dal Signor Luigi, proprietario dioliveti in via Antica Morzone, lo scenario ...lasciando la patata bollente alle prossime amministrazioni Ai candidati Sindaco Domenico... Damascelli: "Alcuni dirigenti della Juventus sperano nelle dimissioni di Allegri" La Roma ha deciso di non voler investire su Zaniolo Per alcuni giocatori ci sono 2 pesi e 2 misure (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104. (LAROMA24) Cavani è più forte di Mertens, ma mentre l’uruguaiano ...Dalle colonne di Tuttosport, Tony Damascelli rivendica il made in Italy per quel che riguarda i calciatori. Damascelli scrive: “Ci siamo presi in giro, abbiamo raccontato che dopo la ...