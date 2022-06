Campionato di Serie A 2022-2023 | sorteggiati i match della prossima stagione Il calendario

(Di venerdì 24 giugno 2022) Saranno Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; e Spezia-Empoli, iche apriranno il prossimodi calcio di. Oggi è stato infatti sorteggiato ilche, nell’ambito di quelli che possono essere considerati sin da ora gli ‘scontri clou’, già nelle prime giornate, dopo il via con il Milan campione d’Italia in casa contro l’Udinese, segnaliamo ad esempio per il turno del 27 e 28 agosto prossimi (che coincide con la terza giornata), Juventus-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli.di, ecco quando si giocheranno i derby più+ ‘caldi’ ed i big ...

Pubblicità

SkySport : Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato #SkySport #SkySerieA #SerieA - DiMarzio : #SerieA: continua il sorteggio del #calendario per il campionato 2022/23 - DiMarzio : #SerieA: il #calendario della prima giornata di campionato - BeltramoPaolo : RT @SkySport: Calendario Serie A, tutte le giornate del campionato #SkySport #SkySerieA #SerieA - max_blue : RT @PercheCazzo: #calendario Perché stanno sorteggiando il calendario di serie A per la prossima stagione. Sarà un campionato interminabile… -

La Lazio è pronta ad affrontare la seconda stagione con l'allenatore in panchina e dopo il quinto posto dello scorsoproverà a insidiare la zona Champions. NellaA 2022/23 ...LaA cambia volto e torna indietro nel tempo. Dalla prossima stagione, 2022 - 2023, in caso di arrivo a pari punti , ilverrà deciso da uno spareggio scudetto in gara secca . Dopo l'...Il Milan inaugurerà il proprio campionato contro l’Udinese. Per i rossoneri, le prime giornate, offriranno scogli insidiosi come Atalanta, Inter, Napoli e Juventus nelle prime 9 giornate. Sul ...sono arrivate anche quelle dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Intervenendo sulla questione in occasione della presentazione dei nuovi calendari del campionato, De ...