Apple Music e Assistente Google: l'integrazione è arrivata in Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) Apple Music potrà essere selezionato, previo collegamento dell'account, come servizio di streaming Musicale predefinito per avviare la riproduzione dei brani.... Leggi su dday (Di venerdì 24 giugno 2022)potrà essere selezionato, previo collegamento dell'account, come servizio di streamingale predefinito per avviare la riproduzione dei brani....

Pubblicità

mengonimarco : Rilassati e stacca la spina! La nuova playlist per l’estate ?? - jinspoutylip : RT @btschartdata: “Left and Right” — iTunes #1. Brazil #1. Indonesia #1. Saudi Arabia #1. Turkey #1. Venezuela #1. Oman #1. Costa Ri… - my_charny : RT @btschartdata: “Left and Right” — iTunes #1. Brazil #1. Indonesia #1. Saudi Arabia #1. Turkey #1. Venezuela #1. Oman #1. Costa Ri… - quickli2511 : RT @btschartdata: “Left and Right” — iTunes #1. Brazil #1. Indonesia #1. Saudi Arabia #1. Turkey #1. Venezuela #1. Oman #1. Costa Ri… - mariahshoney_ : Mmmmmh ci vorrebbe così tanto un tormentone estivo di Emma Marrone -