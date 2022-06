Andrea Delogu sbotta contro le critiche: “Luigi è tutto tranne che un toy boy” (Di venerdì 24 giugno 2022) La vedremo presto nella prima serata di Rai 2 sul palco del Tim Summer Hits insieme a Stefano de Martino. E’ uno dei volti più giovani e amati della rete, è speaker radiofonica e conduttrice di successo, Andrea Delogu sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo ma non solo. Dopo aver affrontato un divorzio, oggi la Delogu vive una fase serena della sua vita, accanto al nuovo compagno e per la prima volta in una intervista esclusiva per Vaniry Fair, Andrea parla proprio di Luigi Bruno, il suo attuale fidanzato. Una relazione molto chiacchierata, come purtroppo, succede spesso quando nella coppia, la donna ha molti più anni dell’uomo. In questo caso, Andrea Delogu ha 17 anni in più del suo fidanzato. Lei 40, lui 23 e a quanto pare, per qualcuno, questo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) La vedremo presto nella prima serata di Rai 2 sul palco del Tim Summer Hits insieme a Stefano de Martino. E’ uno dei volti più giovani e amati della rete, è speaker radiofonica e conduttrice di successo,sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo ma non solo. Dopo aver affrontato un divorzio, oggi lavive una fase serena della sua vita, accanto al nuovo compagno e per la prima volta in una intervista esclusiva per Vaniry Fair,parla proprio diBruno, il suo attuale fidanzato. Una relazione molto chiacchierata, come purtroppo, succede spesso quando nella coppia, la donna ha molti più anni dell’uomo. In questo caso,ha 17 anni in più del suo fidanzato. Lei 40, lui 23 e a quanto pare, per qualcuno, questo ...

