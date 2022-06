Amazon Music celebra il Pride Month con l’esclusiva cover di “Ti Voglio” (Di venerdì 24 giugno 2022) È uscita oggi la nuova esclusiva cover Amazon Original di “Ti Voglio” di Ornella Vanoni. Il nuovissimo brano, disponibile in esclusiva su Amazon Music, vede la collaborazione di Hu, Vergo e cmqmartina per celebrare il Pride Month. Il progetto speciale è ora disponibile e include la canzone nella nuova versione e un emozionante video Musicale. Aspettavo da tempo l’occasione di dare il mio personale tributo ad una leggenda come Ornella Vanoni. Farlo poi con un brano così chiaro e potente come ‘Ti Voglio’, rappresenta la maniera più diretta per dire a chiunque di amarsi liberamente spogliandosi dei mille problemi, coprendosi di baci. Vergo Chi sono i tre artisti che hanno collaborato con Amazon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) È uscita oggi la nuova esclusivaOriginal di “Ti” di Ornella Vanoni. Il nuovissimo brano, disponibile in esclusiva su, vede la collaborazione di Hu, Vergo e cmqmartina perre il. Il progetto speciale è ora disponibile e include la canzone nella nuova versione e un emozionante videoale. Aspettavo da tempo l’occasione di dare il mio personale tributo ad una leggenda come Ornella Vanoni. Farlo poi con un brano così chiaro e potente come ‘Ti’, rappresenta la maniera più diretta per dire a chiunque di amarsi liberamente spogliandosi dei mille problemi, coprendosi di baci. Vergo Chi sono i tre artisti che hanno collaborato con...

