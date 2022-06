Wta Eastbourne 2022, problema al ginocchio per Jabeur: lei e Serena Williams costrette al ritiro (Di giovedì 23 giugno 2022) Ons Jabeur e Serena Williams costrette al ritiro. Nel torneo di doppio del Wta di Eastbourne (Inghilterra, erba), ultimo appuntamento prima di Wimbledon, la giocatrice tunisina ha dovuto dare forfait per via di un problema al ginocchio. Dunque la coppia formata da Ons e Serena non potrà scendere in campo oggi, in semifinale, contro la polacca Magda Linette e la serba Aleksandra Krunic che volano direttamente in finale. Al ritorno, dopo un anno di stop, Serena Williams aveva scelto di tornare proprio ad Eastbourne in coppia con Jabeur, torneo di preparazione in vista di Wimbledon dove la campionessa americana ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per giocare ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Onsal. Nel torneo di doppio del Wta di(Inghilterra, erba), ultimo appuntamento prima di Wimbledon, la giocatrice tunisina ha dovuto dare forfait per via di unal. Dunque la coppia formata da Ons enon potrà scendere in campo oggi, in semifinale, contro la polacca Magda Linette e la serba Aleksandra Krunic che volano direttamente in finale. Al ritorno, dopo un anno di stop,aveva scelto di tornare proprio adin coppia con, torneo di preparazione in vista di Wimbledon dove la campionessa americana ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per giocare ...

