Traffico Roma del 23-06-2022 ore 19:00 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia Veientana i salari e poi a seguire tra la bufalo te la Casilina ma ci sono code anche carreggiata esterna esattamente rallentamenti e code a tratti tra l’uscita per la Roma Fiumicino e la Roma Napoli incolonnamenti che ritroviamo anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni e dalla Nomentana alla Salaria direzione Stadio Olimpico intanto è in corso una manifestazione in via Luigi Petroselli quindi non si escludono rallentamenti in tutte le zone due invece gli incidenti segnalati al momento della polizia locale in via Appia Nuova all’altezza di via Clelia è il Traffico quindi è deviato su via Camilla per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia Veientana i salari e poi a seguire tra la bufalo te la Casilina ma ci sono code anche carreggiata esterna esattamente rallentamenti e code a tratti tra l’uscita per laFiumicino e laNapoli incolonnamenti che ritroviamo anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni e dalla Nomentana alla Salaria direzione Stadio Olimpico intanto è in corso una manifestazione in via Luigi Petroselli quindi non si escludono rallentamenti in tutte le zone due invece gli incidenti segnalati al momento della polizia locale in via Appia Nuova all’altezza di via Clelia è ilquindi è deviato su via Camilla per ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : ??? #Roma Est #Incidente - Via Massa di San Giuliano / Via Ortona dei Marsi ?????? traffico rallentato in entrambe le… - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Incidente - Via di Villa Ada ? strada chiusa presso Via Lariana per auto ribaltata ?? traffico deviato e Inc… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Incidente - Via di Villa Ada ? strada chiusa presso Via Lariana per auto ribaltata ?? traffico deviato e Inc… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Incidente - Via di Villa Ada ? strada chiusa presso Via Lariana per auto ribaltata ?? traffico deviato… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Firenze - Roma ? Guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Capena e Settebagni ?? tra… -