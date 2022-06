Secondo voi chi avrà più fortuna tra Di Maio e Conte?

Pubblicità

MarcoCappa8 : Secondo voi perché #FratellidItalia è il primo partito ? #omnibusla7 - Droghino : RT @Sfigatto: QUESTO GATTO NEL SUO UFFICIO STA PRENDENDO UNA DECISIONE LAVORATIVA MOLTO IMPORTANTE. SECONDO VOI QUALE? - maddavvvero : RT @Misurelli77: Secondo voi chi sta raccogliendo con questo caldo infernale la frutta e verdura che arriva sulle nostre tavole? Il 60% son… - Giampie27342661 : @ilgiornale È vero ciò che voi scrivete, rilevo però che manchi un elemento.Cioè chi porta in momenti di gloria e c… - raffaeleg50 : Di Maio diceva, 2 mandati e poi te ne torni al tuo lavoro.Secondo voi, tornerà a fare il bibitaro? -

Solo la Lazio

DAVIDE SARA' IL SUO NOME 'Ecco ail vostro ometto!', si complimenta l'ostetrica mostrando il ... Anche gli esami però,i medici, danno esiti rassicuranti, fino al momento in cui Davide ha un ...Contante in perdita con inflazione alle stelle Molti disi chiederanno cosa c'entri questo dato con l'inflazione. C'è un'espressione efficace in inglese,cui 'cash is trash' quando l'... Lazio, Bolsonaro Figuriamoci, abbiamo visto indossare la maglia della Lazio a... La donna non vorrebbe staccarsi da questa attività, da quel chiosco che lei chiama seconda casa ... perché davvero voi non potete capire che cosa significhi gestire un luogo così bello ..."Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per i novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione". Può ben valere per il nostro Di Maio ...