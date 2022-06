Pensioni più ricche a luglio, quando vengono pagate: le date (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra quattordicesima e bonus da 200 euro in arrivo, il mese di luglio sarà gratificante per milioni di pensionati, con incrementi della pensione che arrivano fino a 700 euro sulla rata estiva. quando arriveranno i soldi? Con la fine dello stato di emergenza, non ci sono più anticipi sui pagamenti delle Pensioni: si è tornati al classico pagamento al primo giorno bancabile del mese, e la data in cui vengono erogate le somme è la stessa sia per coloro che ricevono i trattamenti Pensionistici, gli assegni, le Pensioni e le indennità di accompagnamento tramite le banche che per coloro che ottengono le cifre a cui hanno diritto tramite Poste Italiane. Ciò che è rimasto dell’emergenza , è il ritiro scaglionato presso gli uffici postali, per evitare assembramenti e code davanti alle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022) Tra quattordicesima e bonus da 200 euro in arrivo, il mese disarà gratificante per milioni di pensionati, con incrementi della pensione che arrivano fino a 700 euro sulla rata estiva.arriveranno i soldi? Con la fine dello stato di emergenza, non ci sono più anticipi sui pagamenti delle: si è tornati al classico pagamento al primo giorno bancabile del mese, e la data in cuierogate le somme è la stessa sia per coloro che ricevono i trattamentistici, gli assegni, lee le indennità di accompagnamento tramite le banche che per coloro che ottengono le cifre a cui hanno diritto tramite Poste Italiane. Ciò che è rimasto dell’emergenza , è il ritiro scaglionato presso gli uffici postali, per evitare assembramenti e code davanti alle ...

