Netflix potrebbe offrire un abbonamento a basso prezzo con annunci pubblicitari grazie a Google (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli utenti di Netflix, grazie a una partnership con Google, potrebbero presto avere un'opzione a basso costo con annunci pubblicitari. I vertici di Netflix sembra abbiano incontrato i responsabili di Google per poter valutare l'ipotesi dell'utilizzo sulla piattaforma di annunci pubblicitari. L'opzione permetterebbe al servizio in streaming di proporre anche un abbonamento a basso costo, offrendo così un prezzo più accessibile a tutti. Il sito di CNBC ha svelato che prima del panel in programma oggi al Cannes Lions Festival con protagonita Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, si sarebbero svolti degli incontri con Google e ...

