(Di giovedì 23 giugno 2022) "Il conflitto scatenato daper anacronistiche velleità di potenzauna, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla sessione inaugurale della Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo. Parlando dell'invasione russa dell'Ucraina, il presidente della Repubblica ha sottolineato: "Le grandi crisi internazionali, dalla pandemia all'aggressione a Kyiv da parte della Federazione russa, stanno drammaticamente riducendo se non azzerando risorse destinabili ad affrontare le grandi questioni dalla cui soluzione dipende la sopravvivenza dell'umanità". Ne deriva che "l'azione per gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ne esce ...

Pubblicità

dukana2 : RT @Snepretz: @spighissimo Dovremmo fare una raccolta dei nostri tweet dall'inizio della guerra e mandarla da Mattarella. Secondo me uno di… - ilfoglio_it : [VIDEO] Mattarella alla Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo: 'La guerra di Mosca richiede una ris… - askanews_ita : #Mattarella: da #Mosca anacronistiche velleità di potenza #Ucraina #Guerra #cooperazione #sviluppo - fanpage : “Il conflitto scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza richiede una risposta netta, unitaria e sol… - Paolo31608481 : GOVERNO DI BUFFONI GIALLOROSSI FALLITI, CI SIAMO ROTTO I COGLIONI DI SENTIRVI PARLARE SOLO DI GUERRA, UCRAINA ECC..… -

Il Foglio

Il presidente della Repubblica alla Conferenza nazionale della Cooperazione allo ...... afferma il presidente della Repubblica, Sergio, alla sessione inaugurale della Conferenza nazionale della Cooperazione allo sviluppo. E aggiunge il Capo dello Stato: "Lagenera ... Mattarella: "La guerra di Mosca richiede una risposta netta, unitaria e solidale" "Il rapporto tra sviluppo e affermazione dei diritti umani è evidente. E se è altrettanto evidente che con la guerra non ci può essere sviluppo è chiaro che, senza sviluppo - come si è potuto constata ..."La guerra genera effetti gravissimi: si acuiscono le tensioni, si obbligano - a parte le vittime - milioni di donne e minori ad abbandonare le loro abitazioni per cercare rifugio altrove, si rende pi ...