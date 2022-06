FdI esulta | è boom di donatori | cresce il numero di chi offre il 2xmille al partito di Giorgia Meloni

Leggi su secoloditalia

Secondo l'ultimo bilancio, quello relativo al 2021, Fratelli d'Italia ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre scorso con un avanzo di gestione di 184mila 609 euro. Forte degli ultimi sondaggi che danno FdI primo, sopra il Pd e sopra la Lega dell'alleato Matteo Salvini, la leader di FdI può guardare al futuro contando anche su finanze solide per supportare l'azione politica. Un patrimonio netto di oltre 2 milioni di euro. E una maxi disponibilità liquida di 2,5 milioni di euro (di cui 2milioni 487mila euro in depositi bancari e postali), a fronte di poco più di 120 mila euro di 'debiti'. Una cifra blu visto i tempi di magra dopo l'abolizione del finanziamento pubblico. Che, sommata ai proventi dei tesseramenti e alle cosiddette donazioni private, assicura riserve consistenti e consente a ...