Di Maio si prende pure la cassa. Al M5S porta via circa 4 milioni (Di giovedì 23 giugno 2022) Ogni divorzio ha un costo. Ma, in questo caso, il conto lo paga tutto il Movimento 5 stelle. La scissione promossa da Luigi Di Maio, infatti, ferisce l'ex premier Giuseppe Conte anche nel portafoglio. I calcoli sono presto fatti. Ogni anno la Camera e il Senato versano ai gruppi parlamentari un sostanzioso contributo per sostenere la loro attività politica e di comunicazione. Una voce divenuta di fatto determinante da quando l'abolizione del finanziamento pubblico ha azzerato o diminuito le altre entrate economiche. Il «gettone» concesso dal Parlamento, invece, vale circa 49.200 euro a deputato e 60.000 euro a senatore l'anno. Elenchi alla mano, nelle casse del Movimento 5 stelle, se la legislatura dovesse terminare tra un anno, entreranno circa 2,5 milioni di euro in meno alla Camera e ...

