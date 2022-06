Ascolti TV | Mercoledì 22 giugno 2022

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 giugno 2022) Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Nella serata di ieri,22, su Rai1 Al posto tuo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Kalipè arriva a .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Atlantide registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 il debitto di Chi vuole Sposare mia Mamma? segna .000 spettatori (%). Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 spettatori con il %. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di .000 ...