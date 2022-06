Anziana di 99 anni rapinata ed imbavagliata in casa (Di giovedì 23 giugno 2022) Un furto drammatico messo a segno in un appartamento a Centocelle. Una : la donna liberata dalla vicina che ha poi chiamato la polizia. Vittima un‘Anziana signora di 99 anni, rapinata da una coppia di malviventi. Due uomini sono entrati nella casa della quasi centenaria in via dei Lauri. Forzata la porta la coppia si è trovata davanti l’Anziana proprietaria di casa ma invece di scappare hanno deciso di portare avanti il loro lavoro. Rapinano una 99enne e la imbavagliano rapinata della catenina d’oro con ciondolo e degli orecchini che indossava, l’Anziana è stata imbavagliata da “due uomini italiani” secondo quanto riferito dalla donna in sede di denuncia. Liberata la 99enne è stato quindi richiesto l’intervento al 112: i due ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) Un furto drammatico messo a segno in un appartamento a Centocelle. Una : la donna liberata dalla vicina che ha poi chiamato la polizia. Vittima un‘signora di 99da una coppia di malviventi. Due uomini sono entrati nelladella quasi centenaria in via dei Lauri. Forzata la porta la coppia si è trovata davanti l’proprietaria dima invece di scappare hanno deciso di portare avanti il loro lavoro. Rapinano una 99enne e la imbavaglianodella catenina d’oro con ciondolo e degli orecchini che indossava, l’è statada “due uomini italiani” secondo quanto riferito dalla donna in sede di denuncia. Liberata la 99enne è stato quindi richiesto l’intervento al 112: i due ...

