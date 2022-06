Wimbledon 2022, Pieri, Stefanini e Ferrando eliminate nel secondo turno delle qualificazioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) La seconda giornata delle qualificazioni di singolare femminile di Wimbledon 2022 di tennis è fatale alle tre azzurre ancora in corsa per un posto nel main draw: Jessica Pieri, Lucrezia Stefanini e Cristiana Ferrando vengono eliminate tutte nel secondo turno. La tedesca Nastasja Mariana Schunk, testa di serie numero 21 del tabellone cadetto, elimina Jessica Pieri in due set con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 17 minuti: fatali all’azzurra i break subiti nel dodicesimo game della prima partita e nell’ottavo della seconda. La transalpina Leolia Jeanjean, numero 26 del seeding cadetto, piega in tre partite Lucrezia Stefanini, battuta col punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo due ore e quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) La seconda giornatadi singolare femminile didi tennis è fatale alle tre azzurre ancora in corsa per un posto nel main draw: Jessica, Lucreziae Cristianavengonotutte nel. La tedesca Nastasja Mariana Schunk, testa di serie numero 21 del tabellone cadetto, elimina Jessicain due set con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 17 minuti: fatali all’azzurra i break subiti nel dodicesimo game della prima partita e nell’ottavo della seconda. La transalpina Leolia Jeanjean, numero 26 del seeding cadetto, piega in tre partite Lucrezia, battuta col punteggio di 6-3 2-6 6-3 dopo due ore e quattro ...

