"Se mi danno soldi per stare a casa...": Al Bano sbotta di fronte a Briatore, gelo dalla Berlinguer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al Bano si scatena a Cartabianca, il talkshow condotto da Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito c'è il reddito di cittadinanza che ormai da qualche anno ha gonfiato le tasche di milioni di italiani senza lavoro. O almeno senza un lavoro alla luce del sole. E il sussidio voluto fortemente dai grillini ha innescato un spirale di truffe ai danni dello Stato senza fine. Ma ha anche flasato il mercato del lavoro con diversi disoccupati che rifiutano un impiego per godersi l'assegno del reddito comodamente sul divano. A Cartabianca Al Bano dice la sua e lo fa come sempre in modo schietto e preciso: "Se mi danno dei soldi per stare a casa, io ci sto e lavoro il meno possibile. Il reddito di cittadinanza è sacrosanto per chi ne ha bisogno ma si è allargato un po' troppo ...

