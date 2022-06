Scissione 5 Stelle, Conte: “Fine movimento? Non scherziamo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – La Scissione avviata ieri da Luigi Di Maio segna la Fine del movimento 5 Stelle? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del movimento, Giuseppe Conte, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio. Oggi alla Camera è stata formalizzata la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo Gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo l’addio al movimento. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Laavviata ieri da Luigi Di Maio segna ladel? “I nostri principi e i nostri obiettivi non sono più validi? State scherzando?”. Così il leader del, Giuseppe, risponde ai cronisti lasciando la sua abitazione per raggiungere la sede di Campo Marzio. Oggi alla Camera è stata formalizzata la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo Gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo l’addio al. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - fanpage : Le prime parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte dopo l'annuncio della scissione da parte di Luigi… - sissiisissi2 : Conte si difende dopo la scissione: Ma quale fine del Movimento 5 Stelle, non scherziamo - nicocomix : GUERRE PENTASTELLARI Luigi di Maio lascia il Movimento 5 Stelle - Gemma04510476 : RT @ManfrediPotenti: ??#LEGA PRIMA FORZA PARLAMENTARE !! Appena annunciata dal Presidente della Camera, On. Fico, la formazione del nuovo g… -