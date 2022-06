Scade tra pochi giorni e non verrà prorogato: c’è un bonus da usare subito – ecco quale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando è stato lanciato le richieste sono state talmente tante da esaurire subito il budget ad esso destinato. Ma attenzione: ci sono ancora pochi giorni di tempo per usufruire di questo bonus Ben 50 milioni erano stati destinati a questa particolare iniziativa pensata dal governo per rilanciare un settore funestato dalle conseguenze della pandemia di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quando è stato lanciato le richieste sono state talmente tante da esaurireil budget ad esso destinato. Ma attenzione: ci sono ancoradi tempo per usufruire di questoBen 50 milioni erano stati destinati a questa particolare iniziativa pensata dal governo per rilanciare un settore funestato dalle conseguenze della pandemia di L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

FBiasin : L’offerta che può mettere d’accordo #Psg e #Inter per #Skriniar è di poco superiore ai 70 milioni tra fisso e bonus… - sguisssscc : @AStramezzi ... quello che fa sorridere è che il sale rosa dell'himalaya (vecchio di milioni di anni) una volta con… - FidaFrancesco : RT @FBiasin: L’offerta che può mettere d’accordo #Psg e #Inter per #Skriniar è di poco superiore ai 70 milioni tra fisso e bonus (al moment… - biscone69 : RT @MarioAlbanese7: Biasin 'L’offerta che può mettere d’accordo Psg e Inter per Skriniar è di poco superiore ai 70 milioni tra fisso e bonu… - CinsisterCinzia : @NunziaCentanni @visionaria_io A me scade tra due anni -