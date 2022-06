Ryanair, multa da Antitrust per accordo con Codacons su conciliazioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Antitrust ha elevato una sanzione di 200mila euro complessivi a Ryanair per l’accordo sulla risoluzione delle controversie stipulato con il Codacons, ravvedendo nelle Adr (Alternative Dispute Resolution) avviate a tutela dei diritti dei passeggeri una pratica commerciale scorretta. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori, verso la quale l’Autorità ha comminato una mini-sanzione da 5mila euro. Nella decisione, di cui l’Adnkronos ha preso visione in anteprima, l’Antitrust osserva che “Ryanair non ha fornito ai consumatori informazioni sufficienti in merito alle fonti di finanziamento dell’Adr, nonché in merito alle modalità di svolgimento della procedura, peraltro omettendo di rendere pubblico l’unico documento in qualche misura assimilabile ad un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – L’ha elevato una sanzione di 200mila euro complessivi aper l’sulla risoluzione delle controversie stipulato con il, ravvedendo nelle Adr (Alternative Dispute Resolution) avviate a tutela dei diritti dei passeggeri una pratica commerciale scorretta. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori, verso la quale l’Autorità ha comminato una mini-sanzione da 5mila euro. Nella decisione, di cui l’Adnkronos ha preso visione in anteprima, l’osserva che “non ha fornito ai consumatori informazioni sufficienti in merito alle fonti di finanziamento dell’Adr, nonché in merito alle modalità di svolgimento della procedura, peraltro omettendo di rendere pubblico l’unico documento in qualche misura assimilabile ad un ...

