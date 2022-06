Maturità, a Perugia su tracce e mascherine idee diverse (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'uso della mascherina è stato differente da scuola a scuola, come sembra essere stata molto variegata la scelta della traccia scelta da studenti e studentesse per la prova d'Italiano. Lo raccontano ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'uso della mascherina è stato differente da scuola a scuola, come sembra essere stata molto variegata la scelta della traccia scelta da studenti e studentesse per la prova d'Italiano. Lo raccontano ...

Pubblicità

UmbriaDomani : Maturità al via, studenti liceo Alessi di Perugia: 'Matematica preoccupa di più'. Itts A.Volta: 'Andrà bene'… - Ansa_Umbria : Davanti a liceo Perugia, forse ci sarà Verga - UmbriaDomani : Maturità, dopo due anni di Covid ecco le tracce della prima prova: Pascoli e Verga, Liliana Segre e Gherardo Colomb… - annamaria_lena : @MauroRicchetti @tecnicolorRose @CofferatiG Mia cugina 48enne oggi affronta la seconda maturità.Laureata in storia… - ExPiedPiper : Storia divertente: c'è un ragazzo che sta venendo a sesto fiorentino via Manin 13 cap 50019 da PERUGIA per prender… -