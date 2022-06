Macron senza maggioranza deve scendere a patti con Le Pen (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marine Le Pen 2 la vendetta. L'avevano data per politicamente morta dopo la sconfitta alle elezioni di aprile, invece adesso è lei ad insidiare Emmanuel Macron e, indirettamente, anche Mario Draghi. Per governare, il Presidente francese avrà spesso bisogno dei voti della sua storica nemica. Così come per poter dire la sua in Europa. Cinque anni di opposizione dura che probabilmente porteranno Le Pen a candidarsi per l'Eliseo anche nel 2027. E chissà che non sarà la volta buona. Di sicuro ha dimostrato di saper imparare dagli errori e fare tesoro di tutte le esperienze della vita per migliorare se stessa e far crescere il proprio partito. Tanto più che lo storico risultato ottenuto domenica con 89 deputati eletti all'Assemblea Nazionale, più che decuplicati rispetto agli 8 della precedente legislatura, consente a Marine Le Pen di formare un gruppo parlamentare, per il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Marine Le Pen 2 la vendetta. L'avevano data per politicamente morta dopo la sconfitta alle elezioni di aprile, invece adesso è lei ad insidiare Emmanuele, indirettamente, anche Mario Draghi. Per governare, il Presidente francese avrà spesso bisogno dei voti della sua storica nemica. Così come per poter dire la sua in Europa. Cinque anni di opposizione dura che probabilmente porteranno Le Pen a candidarsi per l'Eliseo anche nel 2027. E chissà che non sarà la volta buona. Di sicuro ha dimostrato di saper imparare dagli errori e fare tesoro di tutte le esperienze della vita per migliorare se stessa e far crescere il proprio partito. Tanto più che lo storico risultato ottenuto domenica con 89 deputati eletti all'Assemblea Nazionale, più che decuplicati rispetto agli 8 della precedente legislatura, consente a Marine Le Pen di formare un gruppo parlamentare, per il ...

Pubblicità

GiovaQuez : Salvini: 'A Macron avrei detto di fermare le armi, nel 2022 non si vincono le guerre sul campo di battaglia'. Senza… - tempoweb : Macron senza maggioranza deve scendere a patti con #LePen #Francia #22giugno - TW_Bruce_Wayne : Tutti Forza #Macron Viva #Macron Un bel risultato non c'è che dire!??????? 'Voto Francia, schiaffo a Macron: non ha… - annabennardo2 : RT @RaiNews: Francia, Macron - senza maggioranza - apre le consultazioni per le 'larghe intese', alla vigilia del vertice Ue - PattyRossy70 : RT @Simone_978_: Ormai #dimaio è ridicolo, è sbeffeggiato sui social che gli ricordano chi era, contestato ovunque, questo governo è nato p… -