Lukaku, il 9 che è mancato a Inzaghi: sarà più utile di Dzeko e Correa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inter, mi sei mancata: così Romelu Lukaku riabbraccia il popolo nerazzurro dopo l'anno a Londra. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inter, mi sei mancata: così Romeluriabbraccia il popolo nerazzurro dopo l'anno a Londra. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - AlfredoPedulla : Visite in agenda #Inter: #Mkhitaryan e #Lukaku. Poi vediamo l’effetto che fa su tutto il resto - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - GiuxInter : RT @theboss_1908: @90ordnasselA Dico alla curva nord, di cui ho fatto parte per 15 anni, che io Lukaku lo accolgo come mi pare. Il calcio é… - pietromichi : @pmm131x Mi spiego, oggi la prima pagina su Lukaku è sacrosanta. Quella di ieri a che serve considerando Ceccon/Pil… -