Lotta | Ranking Series Ostia 2022 | Nikoloz Kakhelashvili secondo nei -97 kg della greco romana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Al PalaPellicone diè scattata oggi la terza tappa delledi, che si disputerà fino a sabato 25 giugno: prima giornata dedicata alla, con ilposto dinei -97 kg, mentre sono stati eliminati Giovanni Paolo Alessio nei -67 kg, Simone Fidelbo nei -87 kg, Luca Svaicari nei -97 kg e Danila Sotnikov nei -130 kg. Nei -97 kgha superato agli ottavi di finale il lituano Mindaugas Venckaitis per 3-0, poi ai quarti il campione asiatico, l’iraniano Mehdi Mohammad Balihamzehdeh, per 5-4, ed in semifinale l’ungherese Alex Gergo Szoke per priorità, con incontro chiuso sull’1-1. In finale l’azzurro ha ...