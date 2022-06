Lecce | a centrocampo un ritorno dal Cagliari

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilvuole riprendere dalil centrocampista Alessandro Deiola che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è cercato pure...

Pubblicità

Sulla stampa nazionale è la notizia del giorno e non potrebbe essere altrimenti. Romelu Lukaku, attaccante belga ex Manchester United, ...Lecce è una piazza che rimane nel cuore di tutti i calciatori che vestono la maglia giallorossa, che sia un giorno o dieci anni, quella maglia è come un tatuaggio sull’anima e questo è determinato da ...