Di Maio se ne va e gli ex 5 Stelle bergamaschi non lo seguono, ma non rientrano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. Si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovo partito politico a guida Luigi di Maio. Ad agitare le acque nel Movimento 5 Stelle, dopo l’aspra disputa sulle differenti posizioni dello stesso Ministro degli Esteri e Giuseppe Conte rispetto all’invio delle armi all’Ucraina, ci ha pensato la notizia arrivata nel tardo pomeriggio di martedì. Non proprio una doccia gelata per i colleghi di partito, più la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era infatti nell’aria la decisione del leader ombra di Conte, all’indomani dell’ennesimo scontro con i suoi pari sul conflitto internazionale. E così’ è stato. Il politico originario di Avellino ha scelto la linea dura, ha fatto le valigie e se ne è andato, portandosi dietro, così dicono i ben informati, una cinquantina di colleghi tra senatori e deputati. La diaspora delle Camere, si potrebbe dire, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bergamo. Si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovo partito politico a guida Luigi di. Ad agitare le acque nel Movimento 5, dopo l’aspra disputa sulle differenti posizioni dello stesso Ministro degli Esteri e Giuseppe Conte rispetto all’invio delle armi all’Ucraina, ci ha pensato la notizia arrivata nel tardo pomeriggio di martedì. Non proprio una doccia gelata per i colleghi di partito, più la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Era infatti nell’aria la decisione del leader ombra di Conte, all’indomani dell’ennesimo scontro con i suoi pari sul conflitto internazionale. E così’ è stato. Il politico originario di Avellino ha scelto la linea dura, ha fatto le valigie e se ne è andato, portandosi dietro, così dicono i ben informati, una cinquantina di colleghi tra senatori e deputati. La diaspora delle Camere, si potrebbe dire, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - marcodimaio : I problemi del M5S sono affar loro; ma è un fatto che senza Di Maio L. Conte sarebbe rimasto uno sconosciuto. Gli a… - fattoquotidiano : La giornata in aula – Renzi gongola, gli ex Dc si divertono: i centristi si godono la scissione del M5s. E si prepa… - daniele_dfu : @lorepregliasco Di Maio ha un fratello mi pare. Quindi gli toglie 4 voti - Marco28074194 : @LibanoriM finalmente il poltronaro Di Maio ha dimostrato la sua pochezza politica e il pochissimo rispetto che ha… -