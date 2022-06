Danza, Alessandra Ferri ritorna alla Scala con Stravinskij (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo successo di Woolf Works nel 2019, liberamente ispirato a Virginia Woolf, Alessandra Ferri e Wayne McGregor ritornano al Teatro alla Scala con AfteRite, la creazione liberamente ispirata alla ‘Sagra della Primavera’ di Stravinskij, che vede protagonista la grande étoile internazionale. Prima parte di un dittico che comprende anche Lore, rilettura di un altro capolavoro del compositore russo, ‘Les noces’, che debutta in prima mondiale alla Scala, firmato per i ballerini della compagnia scaligera. Originariamente ispirato a Silent Spring, fondamentale libro di Rachel Carson sull’impatto dei pesticidi prodotti dall’uomo sulla natura, AfteRite è ambientato in un arido paesaggio alieno che evoca il clima estremo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo successo di Woolf Works nel 2019, liberamente ispirato a Virginia Woolf,e Wayne McGregorno al Teatrocon AfteRite, la creazione liberamente ispirata‘Sagra della Primavera’ di, che vede protagonista la grande étoile internazionale. Prima parte di un dittico che comprende anche Lore, rilettura di un altro capolavoro del compositore russo, ‘Les noces’, che debutta in prima mondiale, firmato per i ballerini della compagnia scaligera. Originariamente ispirato a Silent Spring, fondamentale libro di Rachel Carson sull’impatto dei pesticidi prodotti dall’uomo sulla natura, AfteRite è ambientato in un arido paesaggio alieno che evoca il clima estremo del ...

