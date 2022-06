Csm, pronti collegi per elezioni togati: plenum approva parere favorevole a decreto ministero (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura alla definizione dei collegi per le prossime elezioni dei togati, che si terranno a settembre, prevista dallo schema inviato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, sulla base delle novità introdotte dalla legge, appena entrata in vigore. Il plenum ha infatti approvato a larga maggioranza la delibera della sesta commissione sul decreto ministeriale: 21 voti a favore, 3 contrari, dei togati indipendenti Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo e del laico della Lega Stefano Cavanna, e l’astensione di Fulvio Gigliotti, laico M5S. Lo schema del decreto, che è arrivato ieri a Palazzo dei Marescialli, con la richiesta al Csm di esprimersi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –del Consiglio superiore della magistratura alla definizione deiper le prossimedei, che si terranno a settembre, prevista dallo schema inviato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, sulla base delle novità introdotte dalla legge, appena entrata in vigore. Ilha infattito a larga maggioranza la delibera della sesta commissione sulministeriale: 21 voti a favore, 3 contrari, deiindipendenti Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo e del laico della Lega Stefano Cavanna, e l’astensione di Fulvio Gigliotti, laico M5S. Lo schema del, che è arrivato ieri a Palazzo dei Marescialli, con la richiesta al Csm di esprimersi, ...

