Covid, i dati: altri 53.905 nuovi contagi e 50 vittime. Il tasso di positività al 21,8% (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 53.905 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50, in calo rispetto alle 62 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 246.512 tamponi con il tasso di positività al 21,8%, stabile rispetto al 21,4% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.947, ovvero 144 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

