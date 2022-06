Con Di Maio anche due eurodeputate M5s, scissione al Parlamento europeo: i grillini restano in 5 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli effetti della scissione grillina arrivano anche a Strasburgo, dove due eurodeputate elette con il M5s hanno deciso di seguire Luigi Di Maio nella creazione del nuovo partito Italia per il futuro. A lasciare la delegazione Cinque stelle sono state Chiara Gemma e Daniela Rondinelli, che così riducono a cinque i membri del gruppo M5s al Parlamento europeo. Il nuovo movimento guidato dal ministro degli Esteri già domani dovrebbe avere il primo appuntamento organizzativo, con un’assemblea convocata da Di Maio a cui dovrebbero partecipare tutti i gruppi parlamentari, a cui avrebbero aderito almeno 60 tra senatori e deputati. Leggi anche: Fico annuncia la nascita della formazione di Di Maio: il M5s perde il primato del gruppo più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli effetti dellagrillina arrivanoa Strasburgo, dove dueelette con il M5s hanno deciso di seguire Luigi Dinella creazione del nuovo partito Italia per il futuro. A lasciare la delegazione Cinque stelle sono state Chiara Gemma e Daniela Rondinelli, che così riducono a cinque i membri del gruppo M5s al. Il nuovo movimento guidato dal ministro degli Esteri già domani dovrebbe avere il primo appuntamento organizzativo, con un’assemblea convocata da Dia cui dovrebbero partecipare tutti i gruppi parlamentari, a cui avrebbero aderito almeno 60 tra senatori e deputati. Leggi: Fico annuncia la nascita della formazione di Di: il M5s perde il primato del gruppo più ...

