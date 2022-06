Carola Rackete a Salvini: lettera di scuse e risarcimento per ritirare la querela per diffamazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Salvini si era lasciato andare. E ora che Carlo Rackete è stata assolta dalle accuse Capitan Nutella una condanna per diffamazione se la rischia. E allora? Una lettera di scuse da parte dell'ex ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022)si era lasciato andare. E ora che Carloè stata assolta dalle accuse Capitan Nutella una condanna perse la rischia. E allora? Unadida parte dell'ex ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sarà il Senato a valutare se le frasi di Matteo Salvini contro la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete siano… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sarà il Senato a valutare se le frasi di Matteo Salvini contro la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete siano o men… - DanilaCantele : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Nella mia vita ho difeso anche tante donne di sinistra'. Certo, come no: Carola Rackete, Rula Jebreal, Laura Bo… - MgraziaT : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Nella mia vita ho difeso anche tante donne di sinistra'. Certo, come no: Carola Rackete, Rula Jebreal, Laura Bo… - Ste14nia1 : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Nella mia vita ho difeso anche tante donne di sinistra'. Certo, come no: Carola Rackete, Rula Jebreal, Laura Bo… -