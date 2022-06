(Di martedì 21 giugno 2022) Il Consiglio europeo "invita tutti i leader politici in- Erzegovina ad attuare rapidamente gli impegni sanciti dall'accordo" politico siglato il 12 giugno scorso a Bruxelles, "che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - ANSANuovaEuropa : Bozza vertice Ue, 'sostegno militare per auto-difesa Kiev' - Paoloboi69 : RT @ansaeuropa: 'L'Ue richiama la Russia al ritiro immediato e incondizionato di tutte le sue truppe dall'intero territorio ucraino secondo… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il presid… - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il presid… -

Agenzia ANSA

... Charles Michel, con i leader dei partiti politici della Bosnia - Erzegovina e i membri della presidenza tripartita del Paese, è necessaria, si legge nella, "per la stabilità e il pieno ......97 euro al grammo, mentre Reuters, citando ladi un documento visto dall'agenzia, scrive che "i leader dell'Unione europea intendono continuare a tenere la Russia sotto pressione aldi ... Vertice Ue: bozza, candidatura Bosnia resta in attesa - Ultima Ora Il Consiglio europeo "invita tutti i leader politici in Bosnia-Erzegovina ad attuare rapidamente gli impegni sanciti dall'accordo" politico siglato il 12 giugno scorso a Bruxelles, "che consentiranno ...Il vertice europeo si terrà il prossimo 23 giugno e si discuterà anche di un nuovo invio di armi verso l’Ucraina ...