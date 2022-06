Prato | derubava pazienti in fin di vita | denunciata un' infermiera

(Di martedì 21 giugno 2022) La donna dovrà rispondere di furto aggravato e frode informatica per aver utilizzato le carte bancomat rubate per fare ...

La donna dovrà rispondere di furto aggravato e frode informatica per aver utilizzato le carte bancomat rubate per fare ...Siamo molto dispiaciuti e abbiamo immediatamente collaborato all'indagini', ha detto la direttrice dell'ospedale di, Sara Melani. 'Si tratta di un crimine odioso', ha detto il comandante dell'...La donna dovrà rispondere di furto aggravato e frode informatica per aver utilizzato le carte bancomat rubate per fare acquisti ...Prato, secondo l’esito di un’indagine dei Carabinieri, un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale Santo Stefano, avrebbe derubato pazienti in fin di vita, impossessandosi del loro bancomat, ed in un ...