Non dite ai pacifisti che quella di Putin è una jihad

(Di martedì 21 giugno 2022) Le dichiarazioni di, di Medvedev, di Lavrov e del Patriarca Kirill sulla guerra in Ucraina, sulle cause dell’aggressione russa, sui reali obiettivi perseguiti da Mosca e sulle accuse e insulti agli Usa e all’Occidente, sono incomprensibili per noi occidentali. Questo è verosimilmente dovuto all’influenza sulle decisioni del Cremlino di dimensioni ideologiche e (pseudo)religiose che sfuggono alle analisi razionali che siamo abituati a fare. Ad esempio che sia possibile per l’Ucraina “comprare la pace”, cedendo qualche provincia, come avveniva ai tempi di Federico il Grande. Questo non significa che la Russia sia nelle mani di matti. I suoi dirigenti seguono una logica ispirata a un determinismo storico-geopolitico, che sfugge alle nostre analisi costi/benefici/rischi. In molte occasioni, la fede sembra dominare la ragione e i calcoli. Quindi le decisioni e la ...