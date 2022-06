Monza, secondo colpo per Galliani: è fatta per Cragno dal Cagliari, la formula (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo Andrea Ranocchia, anche Alessio Cragno al Monza. Accordo raggiunto col Cagliari da parte di Adriano Galliani sulla base del prestito con... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo Andrea Ranocchia, anche Alessioal. Accordo raggiunto colda parte di Adrianosulla base del prestito con...

Pubblicità

cmdotcom : #Monza, secondo colpo per #Galliani: è fatta per #Cragno dal #Cagliari, la formula - sportli26181512 : Monza, secondo colpo per Galliani: è fatta per Cragno dal Cagliari, la formula: Dopo Andrea Ranocchia, anche Alessi… - D_IP17 : @mick_napoli_ Vero, ma il Monza quest'anno punterà a piazzarsi a metà classifica secondo me - neroazzurri6 : @Spiaze97 @davenerazzurro @mweilx @FootballAndDre1 Ma non è fango. Io non lo biasimo . Sto dicendo la verità . Quin… - Vita_Calciofila : Secondo #tuttomercatoweb c è L accordo tra #Inter e #Monza per #Pinamonti per un totale di 15M. Sarebbe L ennesima… -