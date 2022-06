"Lo dico con tutto il rispetto...": sfregio di Gramellini a Briatore, a chi lo paragona (Di martedì 21 giugno 2022) tutto il classismo, lo snobismo e anche il livore di Massimo Gramellini contro Flavio Briatore. La firma del Corriere della Sera infatti si spende contro mister Billionaire. La vicenda è quella del Crazy Pizza, l'esclusiva pizzeria del manager finita nel mirino per i prezzi, da alcuni ritenuti troppo alti. Ne è seguita una polemica tra Briatore e pizzaioli napoletani, tra botte, risposte e colpi bassi. Ora, come detto, scende in campo Gramellini. Che esordisce così: "Ma alla sua età - con tutto quello che ha, che è e che crede di essere - dove trova ancora la voglia di mettersi in braghette blu davanti a una telecamera per polemizzare con i pizzaioli napoletani che lo hanno criticato? Flavio Briatore è fonte continua di stupefazioni". Dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)il classismo, lo snobismo e anche il livore di Massimocontro Flavio. La firma del Corriere della Sera infatti si spende contro mister Billionaire. La vicenda è quella del Crazy Pizza, l'esclusiva pizzeria del manager finita nel mirino per i prezzi, da alcuni ritenuti troppo alti. Ne è seguita una polemica trae pizzaioli napoletani, tra botte, risposte e colpi bassi. Ora, come detto, scende in campo. Che esordisce così: "Ma alla sua età - conquello che ha, che è e che crede di essere - dove trova ancora la voglia di mettersi in braghette blu davanti a una telecamera per polemizzare con i pizzaioli napoletani che lo hanno criticato? Flavioè fonte continua di stupefazioni". Dunque ...

